Man City-fan maakt zich met emotionele monoloog op voor goal… en dan mist Mahrez zijn penalty tegen Liverpool

Manchester City en Liverpool speelden zondag 0-0 gelijk in de Premier League. Een onverwachte uitslag voor een confrontatie tussen twee van de best voetballende teams in Europa. En tot ongeloof van één supporter van de Citizens.

Lawrence Bury maakt video’s voor het online platform 90min Football en is al jaren fan van Manchester City. Toen de Citizens vijf minuten voor tijd een strafschop kregen voor een fout van Virgil van Dijk op de ingevallen Leroy Sané, haalde Bury dan ook zijn video boven. Daarin stak hij een emotionele monoloog af over wat voor een “belangrijke zege” een 0-1 op Anfield zou zijn. “Na dertien jaar”, riep Bury er nog bij.

Maar toen Riyad Mahrez zijn penalty hoog over het doel van Alisson Becker knalde, was de teleurstelling op het gezicht van Bury enorm groot. Maar zo was wel een virale en onvergetelijke video geboren!