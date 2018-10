Zwaar ongeval met trucks op E313: ernstige hinder zal nog lang duren

Antwerpen - Op de E313 richting Ranst is een ernstig ongeval gebeurd met vrachtwagens ter hoogte van Antwerpen-Oost.

Bij de kop-staartaanrijding zijn twee vrachtwagens en één auto betrokken. Niemand raakte gewond, maar er is veel verkeershinder. De E313 richting Hasselt was een tijdlang volledig dicht. Momenteel is er één rijstrook beschikbaar.

De afhandeling zal een hele tijd in beslag nemen. Daarom is vanaf nu de Liefkenshoektunnel tolvrij in beide richtingen.

Foto: BFM