Veertiger veroordeeld tot jaar cel voor stalking via sociale media

Kortrijk - Een man uit Kortrijk is maandag veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een boete van 800 euro voor stalking. Hij hackte de sociale mediaprofielen van zijn ex en volgde alle gesprekken mee. Wanneer ze niet thuis was, drong hij haar woning binnen.

Begin vorig jaar ging het koppel uit elkaar, maar dat kon de 45-jarige man moeilijk verwerken. Via een oude computer logde de beklaagde in op Facebook, Messenger en andere sociale media met de gegevens van zijn ex. Zo kon hij stiekem al haar gesprekken volgen en was hij steeds op de hoogte van haar afspraken. Wanneer hij wist dat ze niet thuis was, drong hij de woning binnen en stuurde haar berichtjes als “ik ga nu op je terras zitten” of “ik zie dat je een nieuwe tafel hebt gekocht.” Volgens de advocaat van de burgerlijke partij leeft de vrouw al een jaar in angst en trekt de beklaagde zich niets aan van justitie.

De man was niet aanwezig bij de pleidooien en ook voor het vonnis gaf hij verstek. Het openbaar ministerie vorderde eerder tien maanden cel. De rechter maakte daar een jaar met uitstel. Volgens hem was er namelijk een verzwarende omstandigheid door de datasabotage. Hij veroordeelde de Kortrijkzaan ook tot een schadevergoeding van 2.900 euro aan zijn ex-vrouw.