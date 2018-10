Vuilniszakken ‘bewijzen’: Kris Peeters woont wel degelijk in Antwerpen

Voor wie er nog aan zou twijfelen: Kris Peeters woont wel degelijk in Antwerpen. De lijsttrekker van CD&V krijgt al een hele campagne het verwijt dat hij slechts voor de schijn een appartement huurt, maar in ‘Jambers in de Politiek’ werkt Peeters alle twijfels weg: hij zet er zelfs de vuilzakken buiten.

“Het bevalt me zeker in Antwerpen, we wonen hier graag in een zeer gezellige buurt”, vertelt Kris Peeters aan Paul Jambers. “We hebben lang geleden natuurlijk al in Antwerpen gewoond en ik heb hier ook gestudeerd. Antwerpen is dus zeker niet vreemd voor ons.”

Moet je toch niet veel overhebben voor politiek, werpt Jambers Peeters voor de voeten. “De verhuis was zeker niet evident, en had ik eerlijk gezegd wat onderschat. Maar we gaan ervoor en wonen hier nu”, aldus de lijsttrekker van CD&V.

Klein puntje van kritiek voor Kris Peeters: hij biedt het papier niet aan in een gesloten kartonnen doos of goed samengebonden zak.

Het fragment met de vuilniszakken doet denken aan 2014, toen Paul Jambers Bart De Wever volgde voor, tijdens en na de Vlaamse en federale verkiezingen. Op het einde van een lange dag zette De Wever toen ook nog de vuilniszakken buiten. Bekijk hier nog eens dat fragment:

Foto: VTM

Begin september passeerde uw krant ook nog aan het huis van Peeters in Puurs, voor een reportage over de lokale CD&V na het vertrek van Peeters, waarin ook enkele buren van de minister aan het woord kwamen. Net op het moment dat onze journalist met de buren in gesprek was, werd ook het vuilnis buitengezet.

De Backer: “Toon van De Wever is een probleem”

Ook Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer komt aan bod bij Jambers. “Ik heb een goed contact met meneer De Wever, maar er is een issue met zijn stijl en toon”, zegt De Backer. “Die is volgens mij te weinig empathisch en dat is een probleem in een diverse stad als Antwerpen.”

De Backer haalde eind augustus het nieuws toen hij Bart De Wever “emotioneel niet geschikt” noemde voor het burgemeesterschap. “Ik heb heel wat begrip gekregen van mensen, die zeiden dat ik de juiste analyse heb gemaakt”, vertelt De Backer daarover bij Jambers.

‘Jambers in de Politiek’ ziet u dinsdagavond om 22.45 uur bij VTM.