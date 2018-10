Gent krijgt klein strookje van stilste wegdek ter wereld

Gent - In Gent heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) een proefvak laten aanleggen van 44 meter poro-elastisch wegdek. Zo kan de geluidsoverlast van wegverkeer met een zeer hoorbare 7 tot 12 decibel verminderd worden in vergelijking met “gewoon” asfalt. De technologie komt uit Zweden en Japan, maar het Gentse proefvak zou minstens 6 jaar moeten blijven liggen om de geluidsreductie en slijtvastheid te onderzoeken. Voor een grootschalige uitrol is het nog te vroeg.

Het nieuwe wegdek bestaat uit een mengsel van rubber, steentjes en elastisch kunsthars (polyurethaan) als bindmiddel. De samenstelling vermindert het geluid van het wegverkeer met minstens 7 decibel, dat is meer dan de helft. De nieuwe technologie is nog veel te duur en het is niet zeker hoe duurzaam de geluidsvermindering is omdat de slijtage het effect teniet doet.

“Eerst willen we aantonen dat het technisch werkt en dat dit wegdek blijft liggen”, zegt Luc Goubert van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. “Daarna zullen we kijken hoe het goedkoper kan. De stijve onderlaag is bijvoorbeeld erg duur. We bekijken de mogelijkheid om dit op bestaande betonwegen te kunnen aanbrengen.” Goubert sluit niet uit dat elders in Vlaanderen gelijkaardige proefvakken worden aangelegd.