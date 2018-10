Marmeren brokstuk valt vijf meter naar beneden: als bij wonder niemand gewond

Antwerpen - Aan een kantoorgebouw op de Frankrijklei in Antwerpen is vanmiddag een brokstuk uit marmeren gevelbekleding vanop vijf meter hoogte naar beneden gevallen op het trottoir.

“Vermoedelijk zou het door werken zijn dat het brokstuk gevallen is. De stadsingenieur is ter plaatse om vaststellingen te doen en te bekijken of er problemen zijn met de stabiliteit”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie Antwerpen. De politie heeft voorlopig over een afstand van 65 meter nadarhekken geplaatst. Er vielen geen gewonden.