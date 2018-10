Eerlijke Eden Hazard wakkert transfergeruchten over Real Madrid weer aan: “We zullen het binnenkort wel over mijn toekomst hebben”

Eden Hazard naar Real Madrid? Die soap is nog niet voorbij. Hoe goed hij zich in Londen ook voelt, Hazard blijft dromen van De Koninklijke. “Het is de beste club ter wereld.”

Eden Hazard was zondag opnieuw de grote man bij Chelsea: op Southampton (0-3) was hij goed voor een goal en een assist. Na afloop mocht de 27-jarige Rode Duivel het dus ook weer komen uitleggen. Maar het ging niet alleen over zijn recente topprestaties. Ook zijn contractsituatie kwam ter sprake. Hazard ligt tot juni 2020 vast bij The Blues, maar van bijtekenen was het voorbije jaar geen sprake. Hij gaf intern immers aan dat hij toe was aan iets nieuws, wat hij ook aan de buitenwereld meermaals bevestigde. Eerlijk en rechtuit als hij is. Gisteren na de match gaf hij wel aan dat hij tóch openstaat voor een verlenging. “Ik wil daar gerust over praten. Als het bestuur naar me toekomt, zullen we erover praten. We moeten gewoon het juiste moment vinden.”

Laatste grote transfer

Maar of speler en club er dan zullen uitgeraken? Neen, dat wil Hazard absoluut niet gezegd hebben. “Ik wil niet zeggen dat ik zeker ga verlengen, om dan uiteindelijk níét te verlengen.” Hij blijft immers twijfelen en zit nog steeds met een vertrekwens. “Soms word ik ’s ochtends wakker en denk ik dat ik wil vertrekken. Soms denk ik dan weer dat ik wil blijven. Het is een moeilijke beslissing. Ik ben 27 jaar en word in januari 28. Ik zie een laatste grote transfer wel zitten. Daarom zei ik na het WK, waar ik prima presteerde, dat het tijd was voor iets nieuws.”

Jongensdroom

Het is en blijft de 33-voudige Spaanse landskampioen en 13-voudige Champions League-winnaar die door zijn hoofd spookt. Hazard hoopte afgelopen zomer op een transfer naar Real Madrid en laat die hoop zeker nog niet varen. “Real Madrid is de beste club ter wereld. En ik wil er niet over liegen: het is een jongensdroom om daar ooit te spelen. Van toen ik klein was, droomde ik al van Real. We zullen zien. Ik wil hier niet elke dag over praten. Maar we zullen het binnenkort wel over mijn toekomst hebben.”

Chelsea

Intussen amuseert hij zich bij Chelsea, en dat blijft voor hem het belangrijkste. “Ik ben hier gelukkig. Het draait niet allemaal om prijzen. Natuurlijk wil je elke wedstrijd winnen, maar ik wil me ook gewoon amuseren op het veld, wat ik momenteel doe. De manier van spelen onder Maurizio Sarri is ideaal voor ons. Dit is het beste voetbal dat ik hier bij Chelsea al meemaakte, met veel passing en beweging.”