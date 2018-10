Vertrouwen van Russen in Vladimir Poetin zakt onder 40 procent

Het vertrouwen van de Russen in president Vladimir Poetin is gezakt tot onder 40 procent. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van het onafhankelijke studiecentrum Levada waarvan de resultaten maandag werden bekendgemaakt. De Russen morren vooral over de pensioenhervorming van Poetin.

De peiling werd in september gehouden. Daaruit blijkt dat nog 39 procent van de Russen vertrouwen heeft in de president. Dat is een daling met 9 procentpunt tegenover de peiling van juni.

Het is volgens Levada het slechtste resultaat voor Poetin sinds februari 2014, toen slechts 36 pct vertrouwen had in de president. Na de annexatie van de Krim in 2014 steeg het vertrouwen in Poetin naar 51 pct.

Veel Russen kunnen de aangekondigde pensioenhervorming van de Russische regering niet smaken. Momenteel kunnen mannen in Rusland op 60 jaar met pensioen, voor vrouwen kan dat al vanaf 55. In het parlement lag in eerste instantie een verhoging tot respectievelijk 65 en 63 jaar op tafel, maar daar wilde de bevolking niet van weten.

Na de aankondiging begin deze zomer kwamen de Russen massaal op straat, waarna Poetin zijn kar keerde: de president wil de pensioenleeftijd voor mannen ongewijzigd laten, maar voor vrouwen wel optrekken tot 60 jaar. Maar ook dat is is niet naar de zin van veel Russen.

Rusland kampt met een vergrijzende bevolking, waardoor de uitbetaling van pensioenen in het gedrang komt. Maar de pensioenen zijn in Rusland sowieso al erg laag, waardoor de meeste mensen toch nog na hun pensioen moeten verder werken.