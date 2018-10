Politie valt binnen bij vier families die migranten opvangen

Brussel - De politie heeft zondagochtend huiszoekingen gehouden bij vier families die migranten opvangen, in Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde en Luik. Dat meldt het Burgerplatform voor de steun aan vluchtelingen. “Het lijkt er op dat het parket een omweg heeft gevonden om het wetsontwerp van de huisbezoeken toe te passen”, zegt Mehdi Kassou van het Burgerplatform. “Uit wat het onderzoek aan het licht brengt, is het belangrijk op te merken dat de huiszoekingsbevelen werden uitgevaardigd om personen in een onregelmatige situatie bij particulieren te arresteren.”

“Het Burgerplatform maakt zich ernstige zorgen over het geweld bij deze politieoperaties en heeft bedenkingen bij de gegrondheid en over de proportionaliteit van de uitgevoerde acties”, gaat Kassou verder. “Hoewel de strijd tegen mensensmokkel onmiskenbaar noodzakelijk is, begrijpen we niet dat opvanggezinnen als criminelen worden behandeld omdat ze solidair zijn met een publiek dat zelf slachtoffer is van mensensmokkel.”