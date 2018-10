Thaise voetballertjes die vastzaten in grot mogen wedstrijd spelen in iconisch voetbalstadion Video: Reuters

De twaalf Thaise voetballertjes die in juli werden gered uit een ondergelopen grot, mochten zich zondag opmaken voor een erg speciale wedstrijd. Het team kreeg zowaar de kans om een wedstrijd te spelen in El Monumental, het iconische stadion van de Argentijnse topclub River Plate.

De ploegmaten waren de eregasten tijdens de Olympische Jeugdzomerspelen, die dit jaar van 6 tot 18 oktober plaatsvinden in de Argentijnse stad. Ze mochten er spelen tegen een jeugdploeg van River Plate, en deden dat zeer verdienstelijk. De vriendschappelijke wedstrijd eindigde op 3-3.

Het ongelofelijke verhaal over de voetballertjes wist enkele maanden geleden wereldwijd te beroeren. Maar liefst drie weken lang zaten de twaalf jongetjes samen met hun coach vast in een ondergelopen grot. Negen dagen na hun verdwijning werden ze gevonden door duikers, waarna op 10 juli alle slachtoffers werden gered. Sindsdien kregen de jongeren een resem uitnodigingen binnen van over de hele wereld.