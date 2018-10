Het (nog) onbekende toptalent: jonge Nederlander breekt door nadat Engelse topper hem “bij het huisvuil” zette

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Donyell Malen, de 19-jarige flankaanvaller van PSV.

PSV staat aan kop van de Eredivisie met een perfecte 24 op 24. De club uit Eindhoven bulkt van het talent en geeft jonge talenten de nodige speelkansen. Eén van hen is Donyell Malen, die op zijn 19de doorbreekt bij PSV. De flankaanvaller zit dit seizoen aan twee doelpunten en twee assists in veertien optredens voor zijn club. Hij scoorde onder andere een belangrijke goal in de kwalificaties voor de Champions League tegen BATE Borisov, en viel in de groepsfase in tegen Barcelona én Inter.

Malen werd oorspronkelijk opgeleid bij die andere grote Nederlandse club, Ajax, maar trok in de zomer van 2015 naar Arsenal. Daar liep het aanvankelijk goed, maar uiteindelijk grondig fout.

“Er zat een jongetje in de gang”, vertelt Andries Jonker, het toenmalige hoofd van de jeugdopleiding in Londen, aan Ziggo Sport. “Hij zei: Goedemorgen meneer Jonker. Ik dacht: Wacht even, dit is Nederlands. Hij zei dat hij bij het eerste elftal van Arsenal ging trainen. Dat had Mino Raiola voor hem geregeld.” Ook al wist Malen lange tijd niets van een transfer naar de Gunners...

“Postzegelvoetbal”

Aanvankelijk ging het best goed met de jonge Nederlandse knaap. “Wenger deed passoefeningen van één tot tien meter. Positiespel op een postzegel en wedstrijdspel op een postzegel, zoals je wil. Daar was Malen wereldkampioen in. Dat kon hij geweldig en nog steeds. Maar toen moest hij bij de U23 tegen twee man van Swansea City spelen die 1m95 groot waren. Dat ging niet. Dat was geen postzegelvoetbal.”

Daarna ging het bergaf voor Malen. “Hij werd bij het vuilnis gezet en moest terug naar de U18, waar hij op de bank verzeilde. Hij raakte het helemaal kwijt”, aldus Jonker, die wel onder de indruk raakte van de mentale weerbaarheid van zijn jonge landgenoot. “Hij heeft keihard gewerkt en mentale begeleiding gezocht. Met de Nederlanders hebben we hem zo veel mogelijk geholpen. Toen heeft hij zichzelf uit dat dal geknokt, tot hij weer in de U23 stond en Wenger hem opnieuw mee liet trainen met het eerste elftal.”

Maar speelminuten volgden niet en dus liet hij in de zomer van 2017 Londen achter zich. Bestemming? Eindhoven. Sinds dit seizoen behoort Malen tot de vaste kern van coach Mark van Bommel. In Nederland krijgt hij dus de kans die hij in Engeland niet kreeg. “Het is gewoon te risicovol”, zegt Jonker. “Als je met jonge spelers verliest, word je daar afgeslacht. Dat kan niet. Daardoor komen al die talenten niet aan de bak in Engeland.”

Foto: GMAX AGENCY

Balen bij Ajax

“Hij had de opvolger van Kasper Dolberg moeten worden”, zei Frank de Boer begin september, die Ajax trainde tussen 2010 en 2016. “Ik snap wel dat ze bij Ajax baalden van mijn vertrek, want ik ben een goede speler. Het was destijds een keuze en die moet iedereen accepteren”, reageerde Malen bij de NOS.

“Arsenal kwam met een plan en ik ging daar voor honderd procent voor. Ik zou het zo nog een keer hebben gedaan, want ik ben nu dicht bij waar ik wil zijn. Je kunt toch wel zien waarom ik het naar mijn zin heb bij PSV? We spelen Champions League. Toen ik die hymne hoorde, poeh, dat deed wel wat met me. PSV is net als Arsenal een grote club. Het is een slimme stap geweest.”

“Ik heb in Engeland ook veel geleerd als mens. Om jezelf te zijn en een goede instelling te hebben. Dat kun je wel zien aan de manier hoe ik nu speel, denk ik. Of ik ooit terug naar de Premier League keer? We zullen zien. Eerst hier maar eens basisspeler worden.”