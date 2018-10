Tiental mensen uit huis gezet in centrum van Brussel

Brussel - Een tiental sans-papiers en daklozen, die een voormalig medisch centrum bezette in de Oude Graanmarktstraat, is maandagochtend uit het gebouw gezet op bevel van de burgemeester. De actie verliep rustig, stelt de lokale politie.

Het gebouw was sinds 11 maart bezet door een zestigtal mensen. Tot anderhalve maand geleden leidde de vzw Chez Nous - Bij Ons de bezetting. De eigenaar van het pand stond op het punt om een bezettingsovereenkomst te tekenen, maar vroeg in ruil wel een bankgarantie van 10.000 euro. Nadat de vereniging zonder succes financiële steun van de stad Brussel en het gewest had gevraagd, riep ze de bewoners op om een bijdrage te leveren voor water en elektriciteit. De meerderheid deed dat, maar een minderheid was terughoudend waardoor de situatie ontaardde.

Medewerkers van de vzw werden bedreigd en aangevallen en dus trok Chez Nous - Bij Ons zich terug. De eigenaar liet de bezettingsovereenkomst daarop vallen en de burgemeester leidde een vordering tot uithuiszetting in.

Een twintigtal van de voormalige bezetters woont sinds anderhalve maand in een gebouw in Anderlecht.