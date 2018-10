“Muggenseizoen zal blijven duren tot december”

De zomer is al even officieel voorbij, maar toch lijkt het muggenseizoen nu pas goed op gang te komen. Sterker nog: volgens een onderzoeker van de KU Leuven kunnen we tot december last hebben van hun gezoem...

Veel mensen verbazen zich erover dat er bij het begin van de herfst nog zoveel muggen zijn. Maar volgens entomoloog Thierry Hance van de KU Leuven is dat helemaal niet zo vreemd: “Dat is volkomen normaal, dat is elk jaar zo. Er zijn elk jaar meerdere generaties van de meest gangbare mug in België, de culex pipiens. De laatste generatie wordt nu pas volwassen, en brengt de winter dus bij voorkeur door in onze huizen.” Sterker nog: door de opwarming van de aarde zou die datum nog verder kunnen opschuiven, “en dan krijgen we een extra generatie volwassen muggen in pakweg november”.

Het enige verschil is dat de huidige generatie muggen zich momenteel zou moeten voorbereiden op een soort winterslaap, en dus geen reden zou hebben om zich te vullen met bloed. “Muggen bereiden zich nu normaal gezien voor op een totale stilstand van hun metabolisme, dan bewegen ze helemaal niet meer. Maar door de warme herfst krijgen ze tegenstrijdige signalen, en steken ze wel.”

Bovendien is er ook de komst van vreemd soorten, zoals de Japanse mug die – in tegenstelling tot de tijgermug – tegenwoordig in heel Europa voorkomt. “Die muggen zijn niet per se agressiever dan onze ouderwetse muggen, maar steken wel vooral overdag in plaats van ’s nachts. In combinatie met onze steeds zachtere winters zorgt dat ervoor dat ze in steeds grotere getale overleven”, aldus Hance.