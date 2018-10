Mysterie in Frankrijk: baby’s missen ledematen bij geboorte, maar niemand weet hoe dat komt

Dokters staan voor een mysterie in Frankrijk. Tussen 2007 en 2017 werden dertien baby’s in drie landelijke gebieden geboren zonder armen, voorarmen of handen. Een onderzoek naar mogelijke oorzaken heeft niets opgeleverd, dus wordt het stopgezet.

De eerste meldingen kwamen vanuit Druillat, een dorpje in het departement Ain in het oosten van Frankrijk. Daar werden tussen 2009 en 2014 zeven baby’s geboren die armen, voorarmen of handjes misten. Ze woonden allemaal in een radius van 17 kilometer van elkaar.

Wat later bleek dat ook in 2007 en 2008 gebeurd te zijn bij drie kindjes in het dorpje Mouzeil in de Loirestreek, in het westen van Frankrijk. In 2015 bleek dan weer dat tussen 2011 en 2013 in Guidel drie baby’s geboren werden met dezelfde misvormingen.

Meer dan gemiddeld

Santé Publique France, de gezondheidsautoriteit in Frankrijk, becijferde dat elk jaar ongeveer 150 baby’s geboren werden met dat probleem. “Het is tragisch voor de families, maar de gevallen in de Ain-streek liggen binnen dat nationale gemiddelde. Maar in de andere twee dorpen is dat niet het geval, daar is het meer”, klonk het toen.

“We hebben gesproken met de families”, zegt François Bourdillon, directeur van SPF, aan The Guardian. “We hebben geluisterd naar de ouders en de grootouders en hun huizen bezocht. Daar vonden we geen omgevingsgebonden factoren – denk aan pesticiden – die aan de oorzaak kunnen liggen. We hebben niets gemeenschappelijks gevonden waar we de misvormingen aan kunnen linken.”

En om die reden is het onderzoek nu gesloten. “De hypothese van een gemeenschappelijke oorzaak ontbreekt, waardoor het niet mogelijk is om de zaak nog verder te onderzoeken.”

Verplichting

Die mededeling zorgde voor teleurstelling bij Emmanuelle Amar, epidemiologe en directeur van Remera. Die organisatie, gevestigd in het oosten van Frankrijk, registreert en onderzoekt abnormaliteiten. “Dit zijn meer gevallen dan gemiddeld”, zegt Amar. “We hebben de wetenschappelijke en morele plicht om verder te gaan.”

Volgens Amar was het aantal geboren baby’s met misvormingen in de Ain-streek “58 keer hoger dan wat we normaal zouden verwachten”. “We zeggen nu tegen families dat ze pech gehad hebben en dat ze de rest van hun leven met vragen zullen blijven zitten”, klaagt de onderzoekster bij The Guardian.

Een eigen onderzoek leverde tot dusver niets op. Genetische oorzaken werden uitgesloten, net als oorzaken die verband houden met medicatie, voedsel en alcohol tijdens de zwangerschap. Ook gedragsmatig is er geen patroon te ontdekken. “We hebben alle moeders een uitgebreide vragenlijst voorgelegd. Het enige wat ze gemeen hebben, is dat ze in een landelijk gebied wonen.” De oorzaak ligt dan mogelijk bij de landbouw in de streken, maar daar is voorlopig geen enkele aanwijzing voor gevonden.