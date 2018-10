Amuzu vervangt geblesseerde Saelemaekers voor tweeluik tegen Italië en Zweden

Brussel - Alexis Saelemaekers moet door een knieblessure forfait geven voor de oefenmatch van de Belgische beloften in Udine tegen Italië (11 oktober) en de EK-kwalificatiewedstrijd in Kalmar tegen Zweden (16 oktober).

Bondscoach Johan Walem heeft Francis Amuzu, ploegmaat van Saelemaekers bij RSC Anderlecht, opgeroepen als vervanger, zo bevestigde hij maandag.

De jonge Duivels hebben aan een punt in Zweden genoeg om als groepswinnaar door te stoten naar het EK van 2019 in Italië. Via een tweede plaats en de barrages kan ook nog een EK-ticket worden versierd.