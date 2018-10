Dierenbeul filmt hoe hij hond uit het raam duwt: “Sadistischer kan niet”

Een Belgische vzw verspreidt beelden van een dierenbeul die afgelopen weekend zijn hond vanop de tweede verdieping uit een raam duwde. Het dierenasiel Sans Collier vertelde aan de kranten van de Franstalige krantengroep Sudpresse dat het twee video’s ontving die door dezelfde man werden gemaakt, waarop te zien is hoe hij zijn hond mishandelt. “Ben je klaar”, vraagt de dierenbeul aan de duidelijke bange hond, voor hij die een duw geeft.

De vzw Sans Collier uit de Waals-Brabantse gemeente Perwijs zette de video maandag op Facebook, en vraagt iedereen die informatie heeft over de hond of over haar eigenaar om contact op te nemen. De schokkende beelden zouden zaterdag in Nijvel zijn gemaakt en werden volgens het asiel – dat de man kon identificeren – ook al doorgespeeld aan de politie. “We hebben een klacht ingediend bij de politie, die feiten heel ernstig neemt”, aldus Sebastien de Jonge, de directeur van het asiel.

Het dierenasiel wil zelfs nog verder gaan en zal zich burgerlijke partij stellen, mocht blijken dat de hond is overleden na het misbruik. Op die manier kan de man worden vervolgd. “Als het dier nog leeft, zullen we eisen dat de hond onder onze hoede geplaatst wordt.” Volgens de Jonge beschikken ze over een “lijvig dossier” over de dierenbeul, maar zoeken ze nog meer bewijzen, waardoor werd beslist om een van de video’s te verspreiden via Facebook.

“We moeten alle mogelijke info verzamelen, zodat we onze klacht kracht kunnen bijzetten”, klinkt het nog. “Maar we moeten het ook doen om mensen bewust te maken, en ervoor zorgen dat dergelijk gedrag niet meer wordt getolereerd.”