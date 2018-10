Red Flames laten teleurstelling achter zich, geloof in WK blijft intact: “We kunnen die Zwitsers pakken”

De Red Flames leken afgelopen vrijdag op weg naar een overwinning in de heenwedstrijd van de halve finales van de WK-barrages tegen Zwitserland. Tot de bezoekers in het slot gelijk maakten in Leuven (2-2). Maar de mentale weerbaarheid is groot bij onze nationale voetbaldames.

“De sfeer na vrijdag is eigenlijk redelijk goed”, zegt Heleen Jaques aan onze redactie. “Iedereen heeft de eerste ontgoocheling doorgeslikt en iedereen is vol goede moed voor de wedstrijd van dinsdag. De teleurstelling is eigenlijk zo goed als weg. Het geloof overheerst dat wij toch wel die Zwitsers kunnen pakken. We gaan met een goed gevoel die wedstrijd in.”

LEES OOK: Red Flames slikken zure late gelijkmaker in WK-barrages tegen Zwitserland

“We hebben een duidelijk plan voor morgen. Als iedereen zijn taken goed uitvoert, dan zijn we ervan overtuigd dat we die overwinning mee naar huis kunnen nemen. Aan de voorbereiding zal het zeker niet liggen. We liggen hier heel mooi en rustig, aan een rivier.”

Jacques, sinds dit seizoen actief bij Fiorentina, moest lang herstellen van een knieblessure maar is nu weer fit. “Mijn herstel gaat heel goed. Ik train alles mee en heb geen reactie nadien. Ik ontbreek natuurlijk nog wel wat spiermassa, maar dat is geen reden om niet te kunnen spelen. Al heb ik nog geen wedstrijd gespeeld dit seizoen. Alles hangt af van vandaag en hoe de coach en de medische staf het zien. Het is rustig opbouwen en verder zien we wel.”