Mee in één minuut: de nazaten van Hitler, doodrijder komt vervroegd vrij en nieuwe beschuldigingen voor Ronaldo

TV-legende Walter Capiau overleed vorige week. Afgelopen weekend werd hij in alle stilte begraven . De uitvaart van Capiau vond in het grootste geheim plaats.

De doodrijder van Merel De Prins (12) komt vervroegd vrij, met een enkelband. De ouders van het doodgereden meisje reageren verontwaardigd . "Spijt? Allemaal in scène gezet. Ik dacht dat hier een voorbeeld zou worden gesteld, maar blijkbaar is dat niet het geval."

De drie laatste nazaten van Adolf Hitler hebben hun decennialange stilzwijgen doorbroken . De Duitse tabloid Bild spoorde de achterneven van de Duitse dictator op in de buurt van New York, en kon hen enkele citaten over de Duitse kanselier Merkel en de Amerikaanse president Trump ontlokken.

Alsof het nog niet duur genoeg was, komt er nu nóg wat bij: de prijs van diesel is weer gestegen . Nooit eerder was diesel zo duur. De maximumprijs voor een liter diesel stijgt dinsdag met 2,5 cent tot 1,6340 euro per liter.