Gevangenis van Sint-Gillis zit met overbevolking van 147 procent

Brussel - Vandaag is er in de gevangenis van Sint-Gillis een overbevokingspercentage van 147 procent, terwijl het nationale gemiddelde op ongeveer 111 ligt. Dat stelt de vakbond VSOA maandag. Het gevangeniswezen verplaatst deze week een dertig- tot veertigtal gevangenen naar andere instellingen.

In de gevangenis van Sint-Gillis zitten 883 gevangen vast, bevestigt het gevangeniswezen. Dat zijn er te veel, want er zijn 578 cellen beschikbaar, aldus de VSOA. Eerder was afgesproken dat er maximaal 850 gedetineerden mogen zitten in de faciliteiten van Sint-Gillis, maar dat wordt “sinds december 2017 al bijna dagelijks overschreden, met uitzondering van de maand juli 2018”, aldus regiovoorzitter Jimmy Verlez. “We vragen dat de FOD Justitie de gemaakte afspraken respecteert. Dit voor de veiligheid van het personeel en het welzijn van de gedetineerden.”

Vier overplaatsingen

Het gevangeniswezen erkent het probleem en bekijkt dag per dag wat het kan doen om de overbevolking tegen te gaan. “Maandag worden vier gedetineerden overgeplaatst naar de gevangenis van Vorst”, stelt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “Tot en met vrijdag zullen nog twaalf mensen overgeplaatst worden naar Vorst en twintig naar andere instellingen.”

Van De Vijver benadrukt dat het gevangeniswezen geen invloed heeft op de instroom en dat mensen die in voorhechtenis zitten niet verplaatst kunnen worden.