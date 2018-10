Havertz en Rüdiger haken af bij Duitsland, Emre Can vervoegt selectie voor Nations League

Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en Antonio Rüdiger (Chelsea) moeten geblesseerd afhaken voor de duels van Duitsland in de Nations League tegen Nederland (13 oktober in Amsterdam) en wereldkampioen Frankrijk (16 oktober in Parijs). Bondscoach Joachim Löw riep Emre Can (Juventus) maandag op als vervanger.

Havertz en Rüdiger volgen het voorbeeld van Marco Reus (Borussia Dortmund), die zondag forfait gaf door een knieblessure.

De 19-jarige Havertz debuteerde vorige maand bij de nationale ploeg in het oefenduel tegen Peru (2-1). De aanvallende middenvelder viel toen in de slotfase in. Enkele dagen eerder bleef hij op de bank in het Nations Leagueduel tegen Frankrijk (0-0).

Rüdiger, een 25-jarige verdediger, heeft al 27 caps achter zijn naam. De teller van middenvelder Emre Can (24), die deze zomer Liverpool verliet, staat op twintig interlands.