Tropische storm Michael verandert onderweg naar Florida in orkaan: noodtoestand uitgeroepen

De Amerikaanse staat Florida bereidt zich voor op de komst van orkaan Michael, die midden deze week de kust zal treffen. Volgens het nationaal orkaancentrum in Miami (Florida) ontwikkelde de tropische storm zich maandagmiddag boven de Golf van Mexico met windsnelheden van 120 kilometer per uur tot een orkaan van categorie 1.

Verwacht wordt dat de storm op weg naar de kust nog aan kracht zal winnen, aldus de experten. Zij rekenen erop dat de storm midden deze week Florida zal bereiken, vermoedelijk woensdag. Eerder kan hij in delen van Cuba en Mexico zware regenval veroorzaken.

Gouverneur Rick Scott van Florida riep zondag als voorzorgsmaatregel de noodtoestand uit voor 26 districten aan de noordwestkust van zijn staat, aldus televisiezender CNN. Dat is in eerste instantie een interne administratieve stap, concrete gevolgen voor de burgers zijn niet meteen duidelijk.

In september teisterde de zware tropische storm Florence nog maar de zuidoostkust van de VS en vooral in North Carolina en South Carolina lokte die zware overstromingen uit. Tientallen mensen kwamen door de storm en de gevolgen ervan om het leven.