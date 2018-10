Kandidaat op N-VA-lijst in Buggenhout betrapt met cocaïne op chirofuif

Buggenhout - Een kandidaat die op de vijfde plaats staat op de N-VA-lijst in Buggenhout is afgelopen weekend met cocaïne betrapt op een lokale chirofuif. Dat vernam TV Oost. Hij zou voor de ogen van de politie drugs tot zich genomen hebben.

De 23-jarige man gedroeg zich verdacht op een chirofuif in het Oost-Vlaamse Opstal. Hij verliet de zaal wel heel vaak, telkens in het gezelschap van andere mensen. De politie besloot hem dan ook tegen te houden. Ze troffen in zijn zakken een paar zakjes cocaïne aan. Hij werd meegenomen naar het commissariaat en verhoord. Na het opstellen van een proces-verbaal is de man vrijgelaten.

De lijsttrekker van N-VA in Buggenhout, Wim Mommaers, zegt op de hoogte te zijn van de feiten. Hij benadrukt dat de cocaïne niet in de zakken van de jongeman maar in “zijn omgeving” werd aangetroffen. Ze lagen op de grond, aldus Mommaers, en er stonden mensen om hem heen. Enkele van hen werden meegenomen om ook verhoord te worden. De man blijft op de lijst tot er onderzoek naar de feiten is gebeurd.