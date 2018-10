550 mensen op herdenking drama in Oss: “Verschrikkelijke klap en de wereld stond even stil”

“Een verschrikkelijke klap en de wereld stond even stil”, zei de burgemeester van de Nederlandse stad Oss, Wobine Buijs-Glaudemans, maandagmiddag tijdens de herdenkingsdienst van het tragische spoorongeval van 20 september. Die dag kwam het tot een botsing tussen een stint en een trein, met de dood van vier kinderen tot gevolg. Een oudere zus van twee van hen en een leidster van kinderdagverblijf Okido raakten zwaargewond.

“Lieve familie. Wij hoorden net hoe die dag in jullie gezinnen begon. Ook voor ons begon het als een gewone dag, waarbij iedereen op weg was naar werk of naar school.” Buijs-Glaudemans beschrijft vervolgens hoe politie, hulpverleners en omstanders een bijdrage leveren in de eerste momenten na het noodlottige ongeval. “Een man in een auto ziet het gebeuren, sprint zijn auto uit, springt over de spoorboom heen om zich te ontfermen over de leidster en het gewonde kind. Een vrouw uit de buurt die verpleegster is biedt eerste hulp, haar man haalt thuis lakens voor de privacy.” Voor de machinist en de conducteur was het te emotioneel om de dienst in Theater De Lievekamp bij te wonen, vertelde ze.

In totaal waren zo’n 550 genodigden aanwezig in het theater, onder wie familie en hulpverleners. In het voetbalstadion van Top Oss, even verderop, verzamelden zich honderden inwoners. Zij konden de dienst volgen op een groot televisiescherm.

Tijdens de dienst was er ruimte voor muziek, onder meer van zangeres en musicalartiest Vajèn van den Bosch, die optrad met een kinderkoor. Locatiemanager van kinderdagverblijf Okido Manon de Laat sprak van een “pikzwarte dag” en over “gevoelens van verdriet, pijn en gemis om alles wat verloren ging”. Ze vertelde dat de leidster nog steeds in het ziekenhuis ligt. “Ze maakt lichamelijk sprongen vooruit, maar heeft geestelijk een lange weg te gaan.”

Directeur Peter Janssen van basisschool De Korenaer, waarop de kinderen zaten, noemde het verdriet “enorm en intens”. “We hebben zoveel steun gehad aan het overstelpende aantal reacties uit Oss en de rest van Nederland.”