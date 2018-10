Buschauffeur die 37 Belgische senioren uit brandende bus redde: "Ik ben geen held, ik deed gewoon mijn job"

Peer - "Ik ben geen held, we hebben gewoon onze job gedaan." Dat zegt Eddy Brouwers, de Peerse buschauffeur die zaterdagnacht in Spanje 37 inzittenden uit zijn brandende bus kon evacueren.

LEES OOK. Reisbus vol Belgische senioren vat vuur op Spaanse snelweg

Samen met zijn vrouw Mia zorgde hij ervoor dat de reizigers zondag veilig terug thuis geraakten. De uitgebrande bus is intussen door de Spaanse autoriteiten al vrijgegeven. De verzekering moet zich buigen over de bagage van de reizigers die in vlammen opging.