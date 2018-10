Advocaat Jef Vermassen crasht met Tesla en wordt onderzocht in ziekenhuis van Aalst

Aalst - Toppleiter Jef Vermassen is maandagmiddag met zijn bordeau-rode Tesla tegen een gevel en een verlichtingspaal gereden. Hij moest uitwijken voor een tegenligger. De advocaat laat zich momenteel onderzoeken in het ziekenhuis.

Vermassen kwam terug van een lezing bij Katoen Natie. Op weg naar huis moest hij op de N41 in Gijzegem, bij Aalst, uitwijken voor een tegenligger die, volgens zijn verklaringen, over de middenlijn reed. “Ik moest uitwijken en ben de controle over het stuur verloren”, zegt hij.

Zijn Tesla kwam tegen een verlichtingspaal en een schuur van een woning terecht. Het voertuig is zwaar beschadigd. Ook aan de woning is er schade, zegt de lokale politie van Aalst.

Jef Vermassen zei maandagavond aan Nieuwsblad.be dat hij in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst wordt onderzocht. “Ik heb veel pijn aan mijn borstbeen en aan mijn linkerhand. Maar al bij al had het slechter kunnen aflopen.” Wellicht mag hij maandagavond het ziekenhuis weer verlaten.