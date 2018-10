Hoeselt -

Voor sommigen kan het niet snel genoeg zondag zijn. Niet om de resultaten te kennen, maar omdat de hele heisa rond de verkiezingen dan achter de rug is. Dimitri Maene uit Hoeselt is het verkiezingsdrukwerk kotsbeu. De man heeft naast zijn brievenbus intussen een vuilbak geplaatst. De boodschap is duidelijk."Op die manier is het al voorgesorteerd. Die papieren folders, da's toch niet meer van deze tijd", zegt hij.