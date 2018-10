Oostendenaar gedood met één messteek

Brugge / Oostende - In het onderzoek naar de moord op een 55-jarige Oostendenaar heeft de wetsdokter maandag een autopsie uitgevoerd. Volgens de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen bevestigde de autopsie dat het slachtoffer met een enkele messteek om het leven werd gebracht.

In een studio langs de Jules Peurquaetstraat in Oostende werd zaterdagochtend hetlevenloze lichaam van W.D. aangetroffen. Uit de uitwendige lijkschouwing bleek al dat de Oostendenaar wellicht met één messteek om het leven werd gebracht. De autopsie heeft die eerste vaststellingen nu bevestigd. Het is echter nog steeds onduidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer de fatale messteek kreeg.

Het slachtoffer werd aangetroffen op de kelderverdieping van het gebouw. De bewoner van die bewuste studio werd kort na de ontdekking van het lichaam gearresteerd door de politie. De 30-jarige Tommy J. verscheen zondagochtend al voor de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van moord. Over de verklaringen van de Oostendenaar is voorlopig niets bekend.

Tommy J. verschijnt vrijdagochtend voor de raadkamer in Brugge. Dan wordt beslist over zijn verdere aanhouding.