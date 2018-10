KFCO Beerschot Wilrijk start het volgende seizoen met stamnummer 13. Dat is het nummer dat aan het oude K. Beerschot VAV is verbonden en voor veel supporters een bijna mythische betekenis heeft. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Het is nog niet duidelijk of dit ook wil zeggen dat de naam Beerschot Wilrijk weer zou veranderen naar ‘Beerschot’, of er ook weer oude logo’s gebruikt zouden worden. “Dat moeten we stap voor stap bekijken”, aldus ondervoorzitter Walter Damen.