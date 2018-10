400.000 m³ sparrenbos aangetast door schorskever in Wallonië

Brussel -

In Wallonië is zowat 400.000 m³ sparrenbos aangetast door de schorskever. Dat blijkt uit schattingen van het Office Economique Wallon du Bois (OEWB). Die 400.000 m³ sparrenbos vertegenwoordigt zowat 15 procent van de jaarlijkse sparrenoogst in Wallonië.