Dode en twee gewonden bij schietpartij aan bar in Toulouse

Bij een schietpartij aan een bar in Toulouse werd maandag een 35-jarige man doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond, van wie een ernstig. Alle pistes worden onderzocht, maar het lijkt te gaan om een afrekening binnen het drugsmilieu.

Twee mannen op een motorfiets openden rond 17 uur het vuur op het terras van “Le Papus”, en achtervolgden volgens het parket van Toulouse een van de drie slachtoffers naar binnen. Daarna sloegen de daders op de vlucht.

De lokale afdeling van de gerechtelijke politie voert een onderzoek naar moord en poging tot moord. Er werd een veiligheidszone ingesteld door de politie, en in aanwezigheid van een parketmagistraat werd de grond afgezocht naar kogelhulzen.

De buurt wordt momenteel opgewaardeerd, maar staat nog steeds bekend als een moeilijke buurt. Meerdere buurten in Toulouse kregen al te maken met dodelijke afrekeningen. In juli 2017 werd een man gedood en raakten zeven anderen gewond bij een schietpartij, waarbij de dader gekleed was in een boerka.