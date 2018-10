AA Gent praat met Deen Jess Thorup als opvolger van Vanderhaeghe

Na het ontslag van Yves Vanderhaeghe blijft AA Gent niet bij de pakken zitten. De Buffalo’s praten met de Deense coach Jess Thorup van FC Midtjylland. Dat werd ons uit verschillende bronnen bevestigd.

Thorup is 48 jaar en is sinds 2015 aan de slag bij Midtjylland. Voorheen trainde hij de nationale U20 en U21 en Esbjerg, het team waar hij als aanvaller het grootste deel van zijn voetbalcarrière doorbracht. Het afgelopen seizoen werd hij kampioen met FC Midtjylland.

Thorup staat in zijn vaderland bekend als een coach die graag een 3-4-3 hanteert. Met Midtylland ging hij drie jaar terug trouwens met 1-3 winnen op bezoek bij Club Brugge in de groepsfase van de Europa League. In Denemarken eindigde het duel met blauw-zwart op een 1-1 gelijkspel.

