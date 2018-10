Experts slaan alarm: “Europa is zeer kwetsbaar voor mazelenepidemie”

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de gevolgen van een mazelenepidemie. Het aantal besmettingen is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, terwijl 2017 al een record was voor dit decennium.

In de eerste helft van 2018 werden in Europa al 41.000 kinderen en volwassen besmet met mazelen, meer dan het dubbel van de 23.927 gevallen in 2017. 2017 was voor dit decennium al een record. Al 37 mensen lieten in de eerste zes maanden van dit jaar het leven, bijna evenveel als in 2017. Mazelen kunnen leiden tot een hersen- of longonsteking.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de gevolgen. Terecht, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).

“Twee fenomenen maken Europa zeer kwetsbaar voor een nieuwe epidemie. Ten eerste hadden we een onvolledige vaccinatie tien à twintig jaar geleden.” Een tweede factor is het stijgende verzet. ‘

“Ouders verzetten zich tegen vaccinaties omdat ze denken dat het autisme zou veroorzaken, terwijl die bewering al meer dan vijftien jaar wetenschappelijk is weerlegd.”