Kandidaat-burgemeester Oud-Turnhout één week voor de verkiezingen plots weduwnaar

Oud-Turnhout -

Paul Paeleman staat voor de moeilijkste week van zijn leven. In Oud-Turnhout is hij kandidaat-burgemeester en dus kijkt hij met spanning uit naar de verkiezingen van nu zondag, maar eerst moet hij donderdag zijn vrouw Elvira begraven. “Op haar sterfbed smeekte ze me om niet op te geven”, vertelt de man.