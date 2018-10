Gepensioneerde Belgen in buitenland beter beschermd

Met exact 51.369 zijn ze, de land­genoten die hun oude dag in het buitenland doorbrengen. Voortaan zullen ze tijdens hun pensioen ­beter omkaderd worden als ze plots in een ziekenhuis of rusthuis belanden.

Nederland, Duitsland, het zuiden van Frankrijk en de Spaanse costa’s. Dat zijn met voorsprong de bestemmingen waar Belgen na hun pensioen heen trekken. In totaal, zo blijkt uit nieuwe cijfers, spenderen meer dan vijftigduizend Belgen hun oude dag permanent in het buitenland. Een stijging met liefst 25 procent ten opzichte van 2014.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft onlangs een Europees verdrag ondertekend dat hen beter ­beschermt wanneer hun medische of mentale toestand plots verslechtert. Met andere woorden: wanneer ze plots in het ziekenhuis belanden. Of in een lokaal rusthuis, bijvoorbeeld wegens dementie. “Er kunnen een hoop praktische problemen rijzen”, klinkt het op zijn kabinet. “Wat als een persoon in Benidorm woont, daar onder voorlopig bewind wordt geplaatst en vervolgens naar België verhuist? Of een land­genoot die onder bewind staat hier en vervolgens in Spanje gaat wonen? ­Lopen die afspraken dan gewoon door in het nieuwe land?” Veel vragen waarvoor Geens nu één centraal meldpunt voor opricht: de Centrale Autoriteit van de FOD Justitie. Daar kan voortaan iedereen terecht met vragen over praktische problemen. De kwestie werd afgelopen vrijdag op de ministerraad besproken. “Iedereen verdient het om met een gerust gevoel van zijn pen­sioen te genieten”, zegt Geens.