Ouders Merel De Prins hadden gesprek met doodrijder van hun dochter: “Zelfs bij filmpje van haar begrafenis gaf hij geen kik”

Muhammed Aytekin, de man die in oktober 2015 Merel De Prins (12) uit Eppegem doodreed toen ze van school huiswaarts fietste, komt vervroegd vrij met een enkelband. De ouders van Merel reageerden zwaar aangeslagen op het vonnis. Ze hadden eerder een gesprek gehad met de dader. “Maar ook dat was ontgoochelend. We geloven hem niet als hij zegt dat het hem spijt.”