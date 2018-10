Trump zegt het met Twitter, Melania met haar outfits: een kleerkast vol statements

De hoopvolle verklaring was dat ze het hoofddeksel had gezien op Meryl Streep, in de film Out of Africa. Dat ze het gewoon hip en Instagramproof vond voor haar eerste soloreis door Afrika. Maar de kritische kijkers waren hard voor Melania Trump nadat ze een 19de-eeuwse tropenhelm had op­gezet tijdens haar passage in Kenia. “Hét symbool voor koloniale onderdrukking.”

En het werd erger: in Caïro verscheen ze in een crèmekleurig broekpakje, bijna precies dezelfde outfit als van de slechterik in Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark , ook gesitueerd in Caïro. “Haar pakje lijkt ook op het kostuum van Michael Jackson in Smooth Criminal”, schreef iemand anders op Twitter. Wat mevrouw Trump ook droeg de afgelopen week, iedereen had er zijn mening over.

Maar haar meest recente outfits bewijzen dat het best kan dat ze er eentje is, een smooth criminal. Van de fashionsoort. Een vrouw die met haar kleren statements uitdraagt. Het is immers niet de eerste keer dat de kleerkast van Melania wereldwijd wenkbrauwen doet fronsen. Eerder verscheen ze vlak na Trumps uitspraak ‘Grab them by the pussy’ met een felroze pussy bow op een presidentieel debat. En ze bezocht een opvangkamp voor migrantenkinderen met op haar rug de boodschap: ‘Mij kan het echt niet schelen, jou wel?’ Allemaal Donald-spot.



Dus lijkt de meest logische conclusie: Melania rebelleert met haar kleren stiekem tegen haar man. “Ik geloof dat Melania stijl gebruikt om haar echtgenoot te straffen”, schrijft Omarosa Manigault Newman, voormalig medewerkster van president Trump, in haar boek Unhinged. “Ze droeg dat I really don’t care-jasje om hem te kwetsen, controverse te veroorzaken die hij moet oplossen, en haar uitstapje te verknoeien.”



Melania zei het ook zelf in een interview in Caïro: “Ik ben het niet altijd eens met wat mijn man tweet. En ik zeg hem dat ook eerlijk. Soms luistert hij, soms niet. Maar ik heb mijn ­eigen stem en mening, en het is heel belangrijk voor mij dat ik kan uitdrukken wat ik voel.” Ofwel: terwijl haar man tweet, kiest zij voor tweed.



Gepland of gewoon missers?

“Door die kleine actietjes kan ze toch een stuk van zichzelf behouden”, zegt modekenner en styliste Linda Van Waes­berge. “In haar positie kan ze natuurlijk niet toegeven dat zij de president zelf niet altijd zo tof vindt. Maar op deze manier geeft ze hem toch een veeg uit de pan. Het is wel een nieuwe vorm van communicatie, ik heb het nog niet eerder zo gezien. Lady Di stond ook stil bij welke boodschap haar outfits uitstraalden, maar daarbij ging het vooral om elegantie en etiquette. Al wordt kleding dikwijls gebruikt om een mening te uiten. Niemand zal een T-shirt dragen met een slogan waar hij het niet mee eens is.”

Er zijn nog meer theorieën over Melania’s controversiële stijl. Zoals: het is allemaal gepland, als bliksemafleider voor de echte issues. Zolang iedereen praat over de pakjes van de first lady, praten ze niet over het beleid van de president. Of nog: we lezen misschien wel graag diepere rebelse laagjes in de mysterieuze first lady, maar eigenlijk waren al haar fa­shionkeuzes gewoon écht missers. “Er zit geen boodschap achter”, reageert haar woordvoerder steevast. Melania zei afgelopen weekend ook zelf dat “ze wou dat mensen zouden focussen op wat ze doet, in plaats van op wat ze draagt”.

“Ik denk ook wel dat Melania zich dikwijls zuiver op es­thetisch gevoel kleedt”, zegt Linda Van Waesberge. “Die witte helm paste gewoon bij haar outfit. Ik denk niet dat ze zich zo uitgebreid verdiept in alle gevoeligheden van de landen die ze bezoekt. En ergens heeft ze ook een punt. Soms mag het er gewoon leuk uitzien.”