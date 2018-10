Voortaan overal 250 euro boete voor wie niet helpt bij verkiezingen

Wie voor de verkiezingen van zondag is opgeroepen als bijzitter of voorzitter van een kiesbureau en zonder geldige reden afwezig blijft, riskeert voortaan in heel het land een boete van minstens 250 euro. Dat zijn de procureurs-generaals overeengekomen, zo zegt de Luikse procureur-generaal Christian de Valkeneer, tevens voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Nu kregen sommige afwezige bijzitters een zogenaamde onmiddellijke inning van 150 euro in de bus, in andere regio’s liep dezelfde overtreding op tot 300 euro. “Er is nu afgesproken dat de onmiddellijke inning voor afwezige bij- en voorzitters overal in het land 250 euro bedraagt”, aldus de Valkeneer. Wie die niet betaalt, wordt voor de rechtbank gedaagd, waar de boete kan oplopen van minstens 400 euro tot desnoods 1.600 euro, bijvoorbeeld bij herhaling.

Kiezers die niet opdagen – er is immers nog altijd opkomstplicht – riskeren in theorie ook een boete, van 80 euro. Er geven echter zoveel kiezers verstek dat de parketten niet bij machte zijn om al deze mensen te vervolgen, waardoor deze overtreding meestal zonder gevolgen blijft.