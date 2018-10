CLUBNIEUWS. Van Holsbeeck schiet Lokeren te hulp, AA Gent wil in gesprek gaan met fans

Herman Van Holsbeeck was zaterdagavond overigens een opvallende aanwezige op Daknam. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte zei dat hij zou samenzitten met de fans. Al uw clubnieuws van de dag.

Lokeren: Van Holsbeeck schiet te hulp

Gistermiddag zaten Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht en trainer Peter Maes naar goede gewoonte samen. Daarna heeft de club nogmaals het vertrouwen in zijn trainer uitgesproken. “Peter Maes is en blijft onze trainer”, klonk het. “En zolang hij onze trainer is, blijven wij hem onvoorwaardelijk steunen. Er is maar één remedie: hard werken.”

Herman Van Holsbeeck was zaterdagavond overigens een opvallende aanwezige op Daknam. De voormalige Anderlecht-manager was er op uitnodiging van voorzitter Lambrecht. “Ik heb Herman inderdaad uitgenodigd en gevraagd of hij ons niet kon helpen”, verduidelijkt Lambrecht. Het betekent echter niet dat Van Holsbeeck de opvolger wordt van de onlangs ontslagen sportief directeur Willy Reynders. Van Holsbeeck zal de club wel raad geven en misschien enkele spelers aanleveren.

Tirpan kent zijn sanctie, maar traint gewoon mee

Michaël Tirpan trainde gewoon mee met de groep na het incident tijdens de wedstrijd tegen KV Kortrijk. De rechtsachter heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor de groep, maar krijgt wel een zware boete van de club en moet zich engageren voor een sociaal project. Bij het eerstvolgende incident wacht meer dan waarschijnlijk een verwijzing naar de B-kern.

AA Gent: De Witte: “Op 6 november eerste overleg met fans”

Zondagavond trotseerde Ivan De Witte de toorn van de Buffalo-fans. Nadat hij een delegatie van de Gentse Ultra’s ontving, ging hij in gesprek met de toegestroomde fans die bijzonder luidruchtig hun ongenoegen lieten blijken. Daags nadien verklaarde de Gentse voorzitter in de marge van de persconferentie omtrent het ontslag van Yves Vanderhaeghe dat zijn club al volop werk maakt van de praktische uitwerking van enkele concrete afspraken die hij maakte met de achterban: “In principe vindt op 6 november een eerste overlegmoment plaats met een afvaardiging van de fans. Dan zullen we heel aandachtig luisteren naar hun grieven. In het verleden vroeg ik al eerder aan de supporters om zich degelijk te organiseren, zodat we efficiënt konden overleggen. Hopelijk lukt dit nu.”

‘Nieuwkomer’ Smith debuteert

Op verplaatsing tegen Eupen konden de beloften van AA Gent rekenen op slechts enkele spelers van de A-kern, onder wie Eric Smith (foto). De 21-jarige Zweedse middenvelder is eindelijk wedstrijdfit, mocht starten en speelde 45 minuten. Gent won met 2-3 dankzij goals van Kapuadi, Lederman en Dolet.

KV Oostende: Starters kunnen netwerken bij KVO

Voor en na vijf thuiswedstrijden organiseert KV Oostende het netwerkevent Start-ups@KVO, een meeting voor startende bedrijven. Het initiatief is een samenwerking met De Haven van Oostende, het Economisch Huis, Start it@KBC en KBC. KVO wil zo nog meer benadrukken dat het de link legt tussen business en voetbalplezier. “KVO maakt deel uit van een groot economisch netwerk”, zegt Geert Smets, commercieel directeur van de club.

KV Kortrijk: Mboyo klopt Chevalier nipt

‘Petit Pelé’ Mboyo werd verkozen tot AGO Kerel van de maand september. De aanvaller was afgelopen zaterdag nog belangrijk tegen Lokeren met twee assists. Hij haalde het met een nipte voorsprong op Teddy Chevalier, die deze maand tweemaal raak trof. Mboyo kreeg 38 procent van de stemmen, Chevalier twee procent minder. Kristof D'Haene werd derde in de verkiezing.

Zulte Waregem: Bossut Speler van de Maand

Sammy Bossut is Speler van de Maand bij Zulte Waregem. De doelman haalde het voor aanvoerder Davy De fauw, Thomas Buffel en Théo Bongonda. Bossut volt Hicham Faik op.

De kalender voor de komende wedstrijden is ook bekendgemaakt. Essevee speelt twee derby's tegen Kortrijk en dat twee keer midden de week. Op 4 december is er de 1/8ste finale in de beker en op 26 december gaat het weer naar het Guldensporenstadion in competitieverband.

Cercle Brugge: Japanner Ueda blijft in Brugge

Omar, Omolo, Palun en Vitinho hebben de komende anderhalve week interlandverplichtingen. De Japanner Ueda, nog aanwezig op het jongste WK in Rusland, werd niet geselecteerd en blijft in Brugge.

Aboud Omar kwam met een reden waarom hij zijn haardos wit-geel liet verven. “Het zijn hier allemaal donkere jongens, zo val ik beter op”, aldus de linksachter uit Kenia.

Club Brugge: Monaco alweer onderuit

Het gaat van kwaad naar erger met AS Monaco, de rechtstreekse tegenstander van Club Brugge voor de derde plaats in groep A van de Champions League. De Monegasken verloren zondagavond met 1-2 van Stade Rennes nadat ze een helft lang met tien speelden. Monaco kon in negen competitiewedstrijden amper één keer winnen en staat onderaan het klassement op de achttiende plaats. Ook in de Champions League verloor Monaco al twee keer.

Waasland-Beveren: Zeven spelers met interlandverplichtingen

Naast Boljevic, Ampomah en Schryvers werden ook Rafidine Abdullah (Comoren), Djihad Bizimana (Rwanda), Alexis Gamboa (U21 Costa Rica) en Vukotic (U23 Servië) opgeroepen voor nationale verplichtingen. De spelers hadden gisteren hun wekelijks dagje vrij. Liessens, Threlkeld, Heymans, Forte, Vanzo en Moren werden geselecteerd voor de beloften.