De laatste 24 uur van Vanderhaeghe voor zijn ontslag, inclusief een Houdini-ontsnapping

Yves Vanderhaeghe (48) is gisteren om 17.37 uur ontslagen als coach van AA Gent. De voorgaande uren, weken eigenlijk, waren er alleen twijfels. Gisteren kwam zoals verwacht een einde aan de lijdensweg van een coach die AA Gent vorig seizoen van de 14de naar de 4de plaats bracht, maar de afgelopen maanden in een strijd was verwikkeld die hij nooit kon winnen. Een coach ook die in zijn laatste match door zijn spelers helemaal in de steek werd gelaten. Impressies vanop een parking.