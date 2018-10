Wesley Sonck wilde eigenlijk zanger worden

Van Wesley Sonck is bekend dat hij opgroeide in een café en daardoor onderlegd is in sporten als darts en snooker. Maar hij hield er nog iets aan over: een liefde voor muziek

“Muziek passioneert mij”, bekende Sonck bij Qmusic. “Ik ben dag in dag uit, in het café ook, met muziek bezig geweest. Mijn oudste zoon leert nu ook gitaar spelen en dan denk ik: Dju, ik heb dat gemist. Ik was eigenlijk ook graag zanger geworden.” Omdat de Rode Duivels in 2002 al geen single meer opnamen zoals het beruchte Go West uit 1994, valt niet te zeggen hoe zoetgevooisd toenmalige WK-ganger Sonck is. “Dat weet ik niet. Ik zing gewoon altijd en overal.”

Sonck houdt van veel soorten muziek. Van zijn tijd als speler herinneren we ons dat hij ook naar Metallica luisterde, muziek die in de kleedkamers is verdrongen door hiphop en R&B.