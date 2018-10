Onze Chef Voetbal over AA Gent: “Van Vanderhaeghe de enige zondebok maken, is niet eerlijk”

De klik tussen bestuur en trainer is er nooit gekomen. Yves Vanderhaeghe had geen behoefte aan de ellenlange gesprekken met het Gentse bestuursduo over opstellingen, wissels en tactiek. En ook over andere, wereldse dingen waar Gent-voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie met pakweg Trond Sollied, Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck elkaar wel konden uitdagen. Als De Witte zijn gevoel had gevolgd, had hij Vanderhaeghe in de zomer de wacht moeten aanzeggen. Maar de krachttoer die Vanderhaeghe vorig seizoen uithaalde door AA Gent van de veertiende naar de vierde plaats te voeren, weerhield hem ervan toen al de draad door te knippen.