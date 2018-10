IMF: “Handelsoorlog remt groei wereldeconomie”

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China werpt een schaduw over de economische vooruitzichten in de wereld. Foto: REUTERS

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China werpt een schaduw over de economische vooruitzichten in de wereld. Door de vele opgeworpen importheffingen heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn groeiramingen voor de VS en China verlaagd. Ook de prognose voor de gehele wereldeconomie pakt lager uit.

De organisatie rekent voor volgend jaar nu op 2,5 procent groei in de VS en 6,2 procent groei in China. In juli ging het IMF hier nog uit van plussen van 2,7 en 6,4 procent. De ramingen voor dit jaar zijn niet gewijzigd. De wereldwijde groeiraming van het IMF is zowel voor 2018 als voor 2019 verlaagd: voor beide jaren van 3,9 naar 3,7 procent.

IMF-econoom Maurice Obstfeld heeft de indruk dat een aantal gevaren waarvoor het IMF eerder al waarschuwde, nu werkelijkheid aan het worden zijn. Hij vindt het economische klimaat onzekerder geworden. In diverse belangrijke economieën wordt de groei volgens hem vooruitgeholpen door beleid dat op de lange termijn eigenlijk niet vol te houden is.

Lagere Belgische groei

Ook over de Belgische economie is het IMF wat minder positief geworden. Waar de instelling in april nog rekening hield met een groei van 1,9 procent dit jaar en 1,7 procent volgend jaar, is dat nu voor beide jaren 1,5 procent geworden.

Obstfeld is ook somberder over het beeld in opkomende markten. Hij merkt op dat crises in landen als Turkije en Argentinië ook een bedreiging kunnen vormen voor de wereldeconomie als geheel. Verder wijst de topeconoom op de risico’s rond de hoge schuldenniveaus verspreid over de wereld.