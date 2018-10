Topman Hoge Raad van Financiën stapt op na conflict met medewerker

De topman van de Hoge Raad van Financiën, Herwig Joosten, heeft ontslag genomen. Hij kon niet overweg met een van de ambtenaren die een grote belastinghervorming moest uitwerken. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) had opdracht gegeven om een grote belastinghervorming – een tax shift 2.0 – voor te bereiden. Door een conflict aan de top van de Hoge Raad is daarvan nog niet veel in huis gekomen. Er is een zoektocht naar een nieuwe voorzitter begonnen.

Eigenlijk had een rapport eind dit jaar klaar moeten zijn. Van Overtveldt verwacht nu dat het rapport pas begin volgend jaar zal worden opgeleverd. Dat zal dan als basis kunnen dienen voor een grote belastinghervorming die een volgende regering moet aanpakken.