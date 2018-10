Nizar Trabelsi krijgt in najaar 2019 terreurproces in Amerika

Het Amerikaanse terreurproces tegen Nizar Trabelsi (48), de Tunesische voetballer die in ons land 10 jaar in de cel heeft gezeten voor zijn plannen om de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel op te blazen, begint op 9 september 2019. Een Amerikaanse rogatoire commissie was vorige week in ons land om het proces voor te bereiden. Trabelsi riskeert in de States levenslang.

Als een duivel in een wijwatervat heeft hij zich verzet tegen zijn uitlevering aan het Amerikaanse gerecht. En daar had Nizar Trabelsi een goede reden voor. Hij riskeert er levenslange opsluiting voor een resem terroristische aanklachten. Er hangt hem dus een veel zwaardere straf boven het hoofd dan hij in België heeft uitgezeten voor de geplande aanslag op Kleine-Brogel. Terwijl Trabelsi juist beweert dat het Amerikaanse proces ook in over Kleine-Brogel zal handelen. Tweemaal voor dezelfde feiten berecht worden, mag niet. Maar met dat argument ving hij echter bot.

TATP-formule in voetbalboek

Voor Nizar Trabelsi zijn de problemen enkele dagen na de aanslagen van 9/11 in New York begonnen. Op 13 september 2001 was de Tunesiër in zijn appartement in Ukkel tv aan het kijken, toen de politie binnenstormde. Trabelsi was totaal verrast, maar hij werd al snel met de neus op de feiten gedrukt. In zijn woning vonden de speurders niet alleen valse papieren, maar ook een Uzi machinepistool en in een boek over voetbal een handgeschreven lijst van producten waarmee TATP, de springstof van de terroristen, kon aangemaakt worden. Later die dag vonden de speurders in een restaurant van een medeverdachte tientallen kilo’s van die producten. Trabelsi kon geen kant meer uit.

Foto: blg

Tijdens zijn verhoor bekende de voetbalspeler dat hij van plan was een terreuraanslag te plegen op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel. In 2003 werd hij hiervoor tot 10 jaar cel veroordeeld als leider van een criminele organisatie, een vonnis dat het jaar daarop in beroep bevestigd werd.

Terwijl Trabelsi hier zijn straf uitzat, liep er voor hem nog meer slecht nieuws binnen. Op 7 april 2006 besloot een Amerikaanse grand jury hem aan te klagen voor “moordpoging op Amerikaanse onderdanen buiten de VS, poging van gebruik van massavernietigingswapens tegen Amerikanen, Amerikaanse eigendommen en een Amerikaans agentschap en het verlenen van hulp aan terreurgroep al Qaeda”. Op 4 april 2008 vroegen de Amerikanen om zijn uitlevering.

Om aan die uitlevering te ontsnappen, schermde Trabelsi met het “non bis in idem” beginsel. Het Amerikaanse gerecht antwoordde dat zijn aanklachten veel verder reikten dan het geval Kleine-Brogel. Er waren onder meer de contacten van Trabelsi om in Afghanistan en Pakistan met al Qaeda te gaan oefenen, de contacten met shoe bomber Richard Reid toen die in Brussel zat, het vermoeden van een nakende aanslag op de Amerikaanse ambassade in Parijs.

Trabelsi moest het onderspit delven. Op 3 oktober 2013 werd hij op transport naar Amerika gezet (foto). Hij zette daar zijn strijd tegen double jeopardy verder, maar beet opnieuw in het zand.

25 jaar zonder proces

Het moet gezegd, Trabelsi gaat er vol voor. De Amerikaanse aanklager stelde de gewezen voetballer nog voor om te kiezen voor op de zogenaamde “plea deal” of “plea bargain”-procedure. In de VS heeft het openbaar ministerie de mogelijkheid om een beklaagde een verminderde straf of een minder zware beschuldiging voor te stellen, op voorwaarde dat hij of zij schuldig pleit. In ruil voor geen proces, zou Trabelsi dan 25 jaar cel krijgen. De onderhandelingen zouden spaak gelopen zijn op de eis van Trabelsi om in die straf ook de jaren te verrekenen, die hij al in de Belgische gevangenissen heeft doorgebracht. Daar wou de aanklager niet op ingaan. Het komt dus toch tot een proces.

Om dat proces voor te bereiden stuurde het Amerikaanse gerecht vorige week een rogatoire commissie naar België. De commissie moest verscheidene Belgische getuigen vragen of ze bereid waren in Amerika door de rechtbank gehoord te worden, of tenminste een geschreven verklaring mee te geven.

Het Amerikaanse proces tegen Trabelsi begint op 9 september 2019 in Washington.