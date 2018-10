Hogere brandstofprijzen kosten gemiddelde dieselrijder 450 euro extra per jaar

De gestegen brandstofprijzen kosten de gemiddelde dieselrijder (jaarlijks 860 liter verbruik) vandaag 448 euro meer, ten opzichte van januari 2016. De gemiddelde benzinerijder - met een jaarlijks verbruik van 685 liter - betaalt 171 euro meer in vergelijking met 2016. Dat blijkt uit berekeningen van mobiliteitsorganisatie VAB. Volgens VAB is de Vlaming bezorgd over de hoge brandstoffactuur voor zijn auto en plant hij maatregelen.