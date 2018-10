De sluimerende ambities van Bart De Wever: “Reisleider, dát zou ik nog willen worden”

Van partijleider tot reisleider. Die carrièreswitch zou politicus Bart De Wever nog wel zien zitten, als hij ooit een nieuwe job zou moeten kiezen. Dat vertelde hij in een interview aan Dag Allemaal.

Het was nooit De Wever zijn plan om professioneel in de politiek te stappen, maar nu het zo is, denkt hij aan zijn sluimerende ambities. “Ik heb lang met het idee rondgelopen om historische reizen te gaan organiseren. Verhalen vertellen, over een stad als Rome bijvoorbeeld. En daar dan eventueel een boek aan verbinden”, aldus De Wever.

En daar heeft hij al serieus over nagedacht. “In 2013 kreeg ik het idee. Ik ben toen keizer Augustus nagereisd van Rome, over Capri, naar de omgeving rond Pompeï, waar hij is gestorven. En onderweg heb ik zijn biografie gelezen. Een schitterende ervaring, ontroerend zelfs”, legt de historicus uit.