Di Rupo: “Deze regering is een flop, flop, flop. En ik zeg stop, stop, stop”

“Deze regering is niet job, job, job. Maar flop, flop, flop. En ik zeg stop, stop, stop.” Zo reageert PS-voorzitter Elio Di Rupo op de beleidsverklaring van premier Charles Michel.

“De regering-Michel heeft niets gedaan om werkgelegenheid te te creëren. Ze profiteert gewoon van de gunstige conjunctuur in Europa”, aldus Di Rupo, die meent dat België “een subtiel evenwicht is dat geen nood heeft aan de ultraliberale politiek van de MR en de N-VA”.

“Deze regering heeft beslist om de grote bedrijven te helpen en de gepensioneerden, hulpbehoevenden en jongeren in de steek te laten, door de nu onbestaande sociale dialoog te ondermijnen. We moeten overwegen om de pensioenleeftijd terug op 65 te brengen. Maar als iemand wil werken tot hij 80 is, dan is dat zijn recht. Toen wij aan de macht waren, behielden we de pensioenleeftijd. De socialisten zouden daarvoor gefeliciteerd moeten worden.”

