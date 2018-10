Pakistan klopt opnieuw aan bij IMF

De Pakistaanse regering gaat nog eens aankloppen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor financiële hulp om de economie te stabiliseren. Dat heeft de Pakistaanse minister van Financiën Asad Umer aangekondigd.

De minister zal deze week gesprekken aanknopen met IMF-vertegenwoordigers, in de hoop tegen het einde van de maand een akkoord te bereiken over een lening in ruil voor hervormingsmaatregelen. Volgens lokale media zou het pakket 7 tot 10 miljard dollar kunnen bedragen.

Het fiscale deficit van Pakistan - de kloof tussen inkomsten en uitgaven - is gestegen tot 6,6 procent. Het Aziatische land stevent ook af op een maandelijks handelstekort van 2 miljard dollar. Bevriende landen als China en Saoedi-Arabië zouden vragen om financiële hulp afgewezen hebben.

Pakistan wendde zich sinds 1980 al meermaals tot het IMF voor bijstand. Het is de bedoeling dat het nieuwe pakket leidt tot structurele economische hervormingen, zodat “de spiraal waarbij het land om de zoveel jaar in een IMF-programma zit, voor eens en voor altijd doorbroken wordt”, aldus de minister van Financiën.