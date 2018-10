Telenet wil veertig banen schrappen bij Coditel

Bij het kabelbedrijf Coditel, dat werkt onder de merknaam SFR, staan 40 van de 49 banen op de tocht. Dat heeft het telecombedrijf Telenet, dat Coditel iets meer dan een jaar geleden overnam, dinsdag aangekondigd.

Telenet mocht van de vorige eigenaar, het Franse Altice, de merknaam SFR maar een beperkte tijd gebruiken. Daarom werd aan de klanten voorgesteld om over te stappen naar Telenet-producten. Het gevolg daarvan is dat de activiteiten van Coditel (verkoop, klantendienst, financiën, IT ...) fors krimpen. Eind maart 2019 zouden ze zelfs volledig stilvallen. “Het behoud van het voltallige personeel van Coditel is bijgevolg niet langer economisch verantwoord”, zegt Telenet in een persbericht.

Daarom werd dinsdag de intentie tot collectief ontslag aangekondigd. Die heeft betrekking op 40 van de 49 banen bij Coditel. “Slechts enkele specifieke functies die rechtstreeks verband houden met de netwerkinfrastructuur en de werking van de resterende entiteit zullen behouden blijven”, luidt het. Er wordt een informatie- en raadplegingsfase opgestart met de vakbonden. De getroffen werknemers zullen kunnen solliciteren voor andere functies bij Telenet.

“De beslissing om een collectief ontslag te overwegen, valt ons zwaar en wij zullen in de volgende weken zo goed mogelijk met de werknemers en hun vertegenwoordigers samenwerken”, wordt Coditel-CEO Patrick Vincent, in het persbericht geciteerd. “Wij zullen alles in het werk stellen om een optimale begeleiding van de betrokken medewerkers te verzekeren.”

Telenet kocht Coditel/SFR in juni 2017 voor 400 miljoen euro. De overname kon het Vlaamse bedrijf zijn kabelvoetafdruk in Brussel, in een deel van Wallonië en in delen van het Groothertogdom Luxemburg uitbreiden.