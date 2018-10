Juncker steekt de draak met Theresa May en imiteert haar dansmoves

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, gaat momenteel viraal met een hilarische video. De man was maandag in Brussel voor een toespraak en bootste de houterige dansmoves van Theresa May na. Het publiek kon het aan het luid gelach te horen alleszins smaken.

Theresa May, premier van het Verenigd Koninkrijk, is niet bekend geworden om haar coole danspasjes. De vrouw danste onlangs op ‘Dancing Queen’ van Abba, en die beelden gingen de wereld rond. Juncker deed nu hetzelfde net voor hij aan zijn speech begon.

Volgens de woordvoerder van Juncker lachte hij niet met May. “Juncker heeft in het openbaar herhaaldelijk veel respect getoond voor May. Zijn dansbewegingen waren een improvisatie op het moment dat de muziek bleef spelen voor zijn toespraak.”